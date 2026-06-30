В прокуратуре Монако не стали раскрывать личности пострадавших при взрыве

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо отказался подтверждать личности людей, пострадавших в результате взрыва. Пресс-конференцию с его участием транслировал телеканал TVMonaco.

Тибо заявил, что провести беседу с ранеными пока не удалось.

«Я не буду подтверждать личность», — отметил прокурор.

По словам Тибо, один из пострадавших — мужчина, проживающий в Монако с 2021 года. Он не фигурирует в расследованиях на территории княжества, зарубежные страны также не объявляли его в розыск.

Как рассказал прокурор, неизвестный оставил посылку перед домом получивших ранения людей. Спустя небольшой промежуток времени жильцы вернулись, и именно в этот момент произошел взрыв.

Мощный взрыв на площади Де Мюлен в Монако произошел вечером 29 июня. Комментируя ситуацию, государственный министр княжества Кристоф Мирман сообщил, что взрывное устройство содержало дробь и болты. Чиновник подчеркнул, что это первый подобный случай в истории Монако.

СМИ писали о трех пострадавших, включая украинского предпринимателя Вадима Ермолаева. Позднее Мирман уточнил, что медицинская помощь потребовалась еще четырем жителям княжества. Наибольшую обеспокоенность врачей вызывает состояние женщины — предположительно, спутницы бизнесмена — с частично оторванными нижними конечностями.

Ранее в прокуратуре Монако отказались считать произошедший накануне взрыв терактом.