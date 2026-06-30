Греф назвал ЕГЭ «отыгравшим свою роль»

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) выполнил свою историческую задачу. Об этом заявил председатель совета директоров «Сбербанка» Герман Греф на годовом собрании акционеров, передает «Главный региональный».

Греф считает, что сегодня стране нужен принципиально новый подход к образованию. Он признался, что порой сам не может найти правильный ответ на задания ЕГЭ и не понимает сути вопросов.

«ЕГЭ очень хороший инструмент, он сыграл свою роль, он отыграл свою роль. Но если вы, взрослые люди <…> попробуете сдать ЕГЭ, — я вам сочувствую», — сказал Греф.

По его мнению, нынешний подход к сдаче экзаменов приводит не к накоплению информации у школьников, а к ее забыванию из-за перезагрузки. Банкир также обратил внимание на падение креативности у детей к выпускному классу.

До этого Греф заявлял, что экзамены в школе лишают учеников желания учиться и приводят к опасным последствиям. Глава «Сбербанка» признался, что «ненавидит» процесс оценивая и экзамены. По его словам, дети выходят из школ «инвалидами», поскольку готовы работать, только если знают, что их оценивают со стороны. Греф считает, что необходимо ликвидировать в учениках страх и развить в них мотивацию к самооценке и саморазвитию.

Ранее в Госдуме предложили отменить ЕГЭ.