«Ненавижу»: почему Греф призвал отменить экзамены в школах

Экзамены в школе лишают учеников желания учиться и приводят к опасным последствиям, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме в ходе сессии, посвященной школьному образованию.

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«Я вам честно скажу одну из главных вещей, которые я вынес из школы, — я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены. Это катастрофа... Одна из моих личных целей — убить экзамены», — сказал он, выразив надежду, что на это «уйдут не десятилетия».

Сам процесс обучения в школе таков, «что он убивает всяческое желание учиться», считает Греф.

По его словам, из школ дети выходят «инвалидами», поскольку готовы работать, только если знают, что их оценивают со стороны. По его словам, необходимо ликвидировать в учениках страх и развить в них мотивацию к самооценке и саморазвитию.

Глава Сбербанка поделился личными воспоминаниями о школе: «Вот эта пауза в классе, моя фамилия когда-то начиналась на букву «г». И вот это — «сегодня будет отвечать», и рука учителя начинает... И у меня сердце сжимается. Потом я считаю, применяя все свои математические способности, чтобы подсчитать, с какой скоростью движется палец и в какой части располагается моя фамилия на букву «г». Потом я понимаю, что он ее перевалил, я выдыхаю, и тут палец возвращается обратно».

При этом Греф подчеркнул, что профессия учителя является одной из наиболее главных профессий будущего.

Кроме того, в ходе дискуссии он прокомментировал советскую систему образования в школе, которая, по его мнению, до сих пор господствует в современной России.

«Меня все время удивляет, когда говорят, что у нас в Советском Союзе была прекрасная школа, но при этом ужасная экономика и так далее. Страна развалилась. Но если была такая прекрасная школа, то что же все остальное было так плохо?», — пояснил Греф.

Глава Сбербанка объявил о запуске собственной образовательной «Платформы новой школы», которая с 1 сентября тестируется в 15 школах страны. По его словам, на платформе смогут обучаться как школьники, так и учителя. Проект является благотворительным и бесплатным для пользователей. Глава Сбербанка сообщил, что в его разработке участвовали лучшие инженеры компании.

«Но мы не хотим монополии. Здорово, если в стране будет 50 или 100 таких платформ... Его можно будет подключить в любой сельской школе, переобучить учителей и начать работу. Со следующего года надеемся распространить его на гораздо большее количество школ в стране», — сказал он.

Что касается школьных экзаменов, то Минпросвещения РФ продолжает модернизировать ОГЭ, который сдают в 9-м классе, и ЕГЭ, к сдаче которого готовятся ученики 11-го класса.

Так, в 2019-2020 учебном году власти планируют изменить ОГЭ, чтобы ученики смогли демонстрировать свои знания на практике. Например, по химии и физике станут обязательными реальные лабораторные эксперименты, а по информатике школьникам предложат поработать на компьютере.

Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в интервью «Газете.Ru» рассказала, что положительно оценивает изменения этих экзаменов за прошедшие годы, поскольку в них все больше включают практические задачи, лабораторные работы и аргументированные, развернутые ответы

«В начале введение ЕГЭ этот экзамен постепенно дрейфовал в сторону профильного, углубленного изучения предмета. Представление о том, что сейчас ЕГЭ — это угадайка, уже устарело. Зубрежка в этом экзамене не поможет, поскольку он все больше направлен не на знание правил, а на понимание решений», — сказала она.

Абанкина уверена, что следует продолжать идти по пути модернизации экзаменов, поскольку этот процесс постепенный. При этом эксперт поддерживает изменения в школьном образовании, которые позволяют российским выпускникам самим выбирать, как поступать в вузы.

«Например, если ученик может сдать какой-то экзамен в начале 11 класса — пусть сдает, и у него будет время, чтобы лучше подготовиться к ЕГЭ по другим направлениям», — пояснила собеседница.

Большим прорывом и преимуществом для российских учеников стало то, что вузы стали засчитывать результаты олимпиад не только 11-го класса, но и 10-го. По словам Абанкиной, сейчас все больше школьников предпочитают поступать в университеты по олимпиадам, а не по экзаменам. Благодаря этому в 11-м классе он могут сдать только обязательные ЕГЭ.

«Таким образом с них частично снимается высокая нагрузка. Надо давать ребятам возможность вырабатывать в последних классах свое портфолио с достижениями, чтобы у них было право выбрать, по какому пути они будут поступать в вуз», — подытожила эксперт.