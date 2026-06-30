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В Союзе пациентов объяснили рост числа врачей-мигрантов в больницах

Союз пациентов: межстрановые договоры позволяют трудоустраивать мигрантов-врачей
Shutterstock

Межстрановые договоры позволяют устраивать в российские клиники врачей с дипломами бывших советских республик – они признаются подлинными на территории РФ. Однако только диплома недостаточно – для работы в больнице от иностранного врача требуют также пройти сертификацию, рассказал НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

По его словам, на фоне кадрового голода клиники иногда решаются на нарушение закона и берут мигрантов по более низким ставкам.

«Вот эти вещи надо избегать, – подчеркнула специалист. – Кроме сертификации у нас еще есть аккредитация, но это еще более жесткая система контроля. Сейчас проблемы аккредитации обсуждают между Минздравом и ОНФ. Считается, что эта процедура еще не доработана».

Власов назвал проблемой наличие клиник, в которых штат почти полностью состоит из мигрантов, отметив, что, однако, это следствие другого вопроса – нехватки специалистов-медиков. В пример он привел клиники в Московской области, где многие медики могут вообще плохо говорить на русском языке – по словам эксперта, бороться с этим как раз можно с помощью требований о сдаче экзамена по русскому языку.

«Мы еще два года назад в Совете по правам человека при президенте вели разговор о том, что если человека берут в систему, он должен сдать экзамены на русский язык и постоянно его использовать», – заключил Власов.

До этого сообщалось, что нанимаемые на должности водителей, продавцов и медицинских работников мигранты будут обязаны проходить тест на знание русского языка и истории России. Теперь в состав квот нельзя будет включать заявки работодателя по профессиям, предполагающим социальное взаимодействие и коммуникацию с гражданами, включая медработников.

Ранее стало известно о планах сократить в России перечень профессий для устройства мигрантов вне квоты.

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