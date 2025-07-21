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Мигрантов-медиков и водителей обяжут сдавать тест на знание русского языка и истории России

Мигрантов-медиков и водителей не разрешат брать на работу без знания русского
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Нанимаемые на должности водителей, продавцов и медицинских работников мигранты будут обязаны проходить тест на знание русского языка и истории России. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, передает ТАСС.

На заседании комитета Госдумы по труду он рассказал, что Минтруд подготовил два приказа, один из которых исключает медицинских работников из списка иностранных граждан, которые могут приехать в РФ с разрешением на работу вне квот.

Кроме того, предусмотрены изменения в приказе министерства, в соответствии с которым определяется, как регионы страны формируют заявки на квотные позиции.

Теперь в состав квот нельзя будет включать заявки работодателя по профессиям, предполагающим социальное взаимодействие и коммуникацию с гражданами. Например, водитель автомобиля, продавец непродовольственных товаров и медицинские работники.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал МВД присмотреться к работе Минтруда из-за перечня профессий для иностранных специалистов, которых предлагается приглашать на работу в рамках квоты без прохождения теста на знание русского языка.

Ранее сообщалось, что в СПЧ поднимут вопрос об обязательной вакцинации мигрантов.

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