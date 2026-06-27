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Общество

В России могут сократить перечень профессий для устройства мигрантов вне квоты

Володин: в ГД обсудят вопрос передачи МВД полномочий по устройству мигрантов
Алексей Майшев/РИА Новости

На Совете Государственной думы будет рассмотрен вопрос о передаче МВД полномочий Минтруда в сфере трудоустройства мигрантов. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Председатель ГД отметил, что с 2024 года в России приняли 27 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики. Однако вопросы трудовой миграции до сих пор остаются не до конца урегулированы, уточнил спикер. В частности, в стране остается перечень профессий, по которым иностранные граждане могут трудоустроиться вне квоты на выдачу разрешений на работу. Этот список сегодня включает 192 специальности, в том числе 84 — медицинского персонала, добавил Володин.

По словам спикера, в 2025 году в 27 регионах пресекли нарушения при проведении аккредитации медицинских специалистов, которые получили образование за рубежом. При этом в 17 субъектах иностранцы были трудоустроены без подтверждения квалификации, подчеркнул председатель Госдумы.

«Считаем правильным вмешаться в эту ситуацию. <...> Предлагается передать Министерству внутренних дел часть полномочий Минтруда, включая утверждение вышеупомянутых перечней профессий», — написал политик.

Володин отметил, что в Госдуме рассчитывают на пересмотр списка специальностей после передачи полномочий МВД. По мнению спикера, в данном вопросе необходимы прозрачность и понимание, что в этих отраслях работают высококвалифицированные специалисты со знанием русского языка.

Ранее Путин подписал закон о повышении пошлин для мигрантов в 5-12 раз.

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