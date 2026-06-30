Российскому заключенному запретили менять пол

Советский районный суд Владивостока отклонил иск осужденного, просившего разрешить ему сменить пол (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Заключенный хотел сделать гормональную терапию и пластические операции для изменения внешности, также он хотел провести коррекцию половых признаков и был готов заплатить за это сам. Однако суд постановил, что это требование не подлежит рассмотрению, сославшись на закон, запрещающий менять пол в ситуациях, не связанных с лечением врожденных аномалий, пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении запрета на операции по смене пола. Исключение сделано лишь для лиц, нуждающихся в такой операции по медицинским показаниям. Изменения были внесены в закон об основах охраны здоровья граждан. По документу, смена пола одним из супругов будет основанием для прекращения заключенного им ранее брака. Кроме того, лица, сменившие гендер, не смогут усыновлять детей и выступать опекунами.

Ранее боец СВО ушел в отпуск, чтобы сменить пол.