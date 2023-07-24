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Путин подписал закон о запрете смены пола

Путин подписал закон о запрете смены пола в России

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в РФ запрета на операции по смене пола, исключение сделано для лиц, нуждающихся в такой операции по медицинским предписаниям. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно законопроекту, вносятся корректировки в закон об основах охраны здоровья граждан. Теперь его дополнит новая статья, запрещающая проводить медицинские манипуляции, а также применять лекарства, направленные на смену пола.

Отмечается, что данный запрет не коснется вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у ребенка.

По документу, смена пола одним из супругов будет основанием для прекращения заключенного им ранее брака. Кроме того, лица, сменившие гендер, не смогут быть усыновлять детей и выступать опекунами.

До этого Совет Федерации одобрил закон о введении в Российской Федерации запрета на медицинские вмешательства, связанные со сменой пола.

Ранее в Минздраве РФ прокомментировали закон о запрете смены пола.

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