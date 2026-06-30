Россиян предупредили о действиях мошенников при самозапрете на кредиты

Мошенники в теории могут снять оформленный россиянином самозапрет на кредиты, однако это сложная процедура, которая к тому же вступает в силу лишь после определенного периода охлаждения. По этой причине чаще преступники просто убеждают свою жертву отменить действие инструмента, используя для этого различные уловки, предупредил в беседе с RT зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин.

Он напомнил, что снимается самозапрет через МФЦ или «Госуслуги», но только с помощью подтверждения учётной записи или через электронную подпись. Вместе с тем наступает период охлаждения – всё это чаще отпугивает аферистов от подобных попыток, поэтому они стараются уговорить жертву самостоятельно отменить действие механизма. Ссылаются аферисты на разные поводы – от защиты счёта до разблокировки «Госуслуг».

Сенатор подчеркнул, что главное преимущество само запрета на кредиты – это тот факт, что одних данных человека для оформления займа не хватит.

«Банк или МФО должны проверить кредитную историю, увидеть действующий запрет и отказать в выдаче кредита, если он распространяется на этот вид договора, – пояснил Шейкин. – Поэтому главный совет – не выполнять никаких действий с само запретом по просьбе звонящего, кем бы он ни представлялся».

При просьбе кого-то снять самозапрет, подписать заявление на «Госуслугах» или сходить в МФЦ, сенатор призвал немедленно прекращать разговор. При подозрениях, что аферисты могли сами отменить действие инструмента, важно проверить статус на «Госуслугах», а затем установить его заново, проверить телефон и почту, завершить активные сессии и проверить кредитную историю. При обнаружении мошеннического кредита нужно обратиться в банк (или МФО), а также в полицию, заключил сенатор.

В МВД до этого рассказали, что в ситуации, когда злоумышленники оформили на россиянина заем в МФО при установленном самозапрете на кредиты, гражданин вправе подать заявление в МФО или Бюро кредитных историй об аннулировании договора. В ведомстве отметили, что МФО не вправе требовать от россиян деньги, если заем был оформлен при действующем самозапрете или его наличие не было проверено в Бюро кредитных историй.

Ранее стало известно, что в России появилась новая схема мошенничества с использованием нейросетей и фото автомобилей.