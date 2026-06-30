В РФ появилась новая схема мошенничества с использованием нейросетей и фото автомобилей

Эксперты в области страхового мошенничества предупреждают о новой схеме обмана, в которой злоумышленники активно используют фотографии автомобилей из открытых источников. По данным специалистов компании Mains Lab, которые поделились информацией с РИА Новости, главной мишенью преступников становятся снимки машин с четко видимыми государственными номерами, опубликованные в социальных сетях или на площадках по продаже авто.

Суть схемы заключается в применении технологий искусственного интеллекта (ИИ) для фальсификации страховых случаев. Мошенники скачивают фото, а затем с помощью специальных программ наносят на кузов авто виртуальные повреждения: царапины, вмятины или трещины. После этого от имени ничего не подозревающего владельца подается поддельное заявление в страховую компанию о якобы произошедшем ДТП с приложением счета за фиктивный ремонт.

Однако это не единственный вариант обмана. Злоумышленники также используют ИИ для обратной задачи — ретуширования существующих на фото дефектов. В этом случае владелец может оформить онлайн-страховку, а позднее подать заявление на возмещение, приложив уже «оригинальные» снимки с повреждениями, чтобы получить выплату за ущерб, который был нанесен еще до заключения договора.

Наиболее изощренная схема предполагает повторное получение денег за одни и те же повреждения. Мошенники сначала предоставляют отретушированное фото как доказательство того, что машина восстановлена, приобретают новый полис, а затем вновь используют старые снимки с реальными дефектами для получения повторной выплаты.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр рассказал, что осторожность и внимательность помогут водителям не стать жертвой автоподставщиков на дорогах.

По его словам, важно стараться не вестись на провокации мошенников, которые могут «прижимать» автовладельцев.

Ранее сообщалось, что Госдума не приняла закон о запрете автоподстав.