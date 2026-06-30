Отлетели куски: самолет с туристами ударился хвостом при посадке на Майорке

Самолет TUI, летевший из Дублина, внезапно задел хвостом взлетно-посадочную полосу во время приземления в аэропорту Майорки, воздушное судно получило повреждения. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что удар был настолько сильным, что на взлетно-посадочной полосе остались обломки от самолета Boeing 737.

После инцидента взлетно-посадочную полосу закрыли. Несколько самолетов были перенаправлены на параллельную взлетно-посадочную полосу 24R. К пострадавшему Boeing прибыли спасатели.

По данным издания, никто не пострадал.

В настоящее время авиационные следователи и инженеры пытаются выяснить, почему Boeing приземлился хвостом вперед и что стало причиной: ветер, ошибка пилота или техническая неисправность.

До этого сообщалось, что пассажирский самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу в аэропорту города Мирный. Telegram-канал Mash Siberia писал, что Boeing прибыл в город из Новосибирска. Во время инцидента в салоне находились шесть членов экипажа и 173 пассажира.

В марте самолет канадской авиакомпании Air Canada, следовавший из Монреаля, столкнулся на взлетно-посадочной полосе с пожарной машиной в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. В результате происшествия стюардессу вместе с креслом выбросило из кабины на взлетно-посадочную полосу на более чем 100 метров. Несмотря на многочисленные переломы, женщина выжила.

Ранее в Краснодарском крае упал вертолет Ми-2.