Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

Отлетели куски: самолет с туристами ударился хвостом при посадке на Майорке

Bild: самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу в аэропорту на Майорке
U.S. Air Force

Самолет TUI, летевший из Дублина, внезапно задел хвостом взлетно-посадочную полосу во время приземления в аэропорту Майорки, воздушное судно получило повреждения. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что удар был настолько сильным, что на взлетно-посадочной полосе остались обломки от самолета Boeing 737.

После инцидента взлетно-посадочную полосу закрыли. Несколько самолетов были перенаправлены на параллельную взлетно-посадочную полосу 24R. К пострадавшему Boeing прибыли спасатели.

По данным издания, никто не пострадал.

В настоящее время авиационные следователи и инженеры пытаются выяснить, почему Boeing приземлился хвостом вперед и что стало причиной: ветер, ошибка пилота или техническая неисправность.

До этого сообщалось, что пассажирский самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу в аэропорту города Мирный. Telegram-канал Mash Siberia писал, что Boeing прибыл в город из Новосибирска. Во время инцидента в салоне находились шесть членов экипажа и 173 пассажира.

В марте самолет канадской авиакомпании Air Canada, следовавший из Монреаля, столкнулся на взлетно-посадочной полосе с пожарной машиной в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. В результате происшествия стюардессу вместе с креслом выбросило из кабины на взлетно-посадочную полосу на более чем 100 метров. Несмотря на многочисленные переломы, женщина выжила.

Ранее в Краснодарском крае упал вертолет Ми-2.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июня. Запрет на покупку оружия, туристических виз для россиян в ЕС и самый опасный астероид
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!