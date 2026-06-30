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Общество

Россиянам рассказали, могут ли их наказать за курение в рабочее время

Юрист Кузнецов: работники могут выходить на перекур во время отдыха или обеда
Газета.Ru

По ТК РФ работникам не положено предоставление дополнительных перерывов для перекуров, однако сотрудники вправе использовать для этого время, положенное для отдыха и обеда. При этом работодатель может установить дополнительные перерывы, предусмотрев их внутренними документами компании, но не только для курильщиков, а для всех работников, рассказал RT юрист по трудовому праву hh.ru Александр Кузнецов.

Он подчеркнул, что если дополнительные перерывы будут предоставляться только курящим работникам, у остальных могут появиться претензии из-за преимуществ для курильщиков. Что касается рабочего времени, то сотрудники обязаны тратить его на выполнение своих задач, хотя часто руководство закрывает глаза на временное отсутствие подчиненных.

«Контроль за отсутствием работника на рабочем месте может осуществляться непосредственным руководителем, с помощью пропускной системы на проходной, техническими средствами и иными доступными и законными способами, применяемыми в конкретной организации», — пояснил юрист.

По его словам, сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности за отсутствие на рабочем месте. Оценка проступка и наказание зависят от конкретной ситуации, но важно, чтобы при этом работодатель не допускал никакой избирательности, заключил Кузнецов.

До этого исследователи выяснили, что на работе у более чем 60% россиян принято устраивать перекуры. При этом некоторые сотрудники расценивают такие перерывы не только как возможность отдохнуть, но и как шанс укрепить отношения в коллективе. Еще 31% опрошенных заявили, что у них в компании не принято устраивать перекуры. По словам респондентов, все работают без перерыва, поскольку в графике нет места для такого отдыха.

Россиянам ранее напомнили, законны ли требования пройти полиграф при приеме на работу.

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