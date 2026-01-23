Размер шрифта
Общество

Больше половины россиян признались, что устраивают перекуры на работе

KP.RU: у 65% россиян на работе принято устраивать перекуры
На работе у более чем 60% россиян принято устраивать перекуры. При этом некоторые сотрудники расценивают такие перерывы не только как возможность отдохнуть, но и как шанс укрепить отношения в коллективе. Об этом свидетельствуют результаты исследования kp.ru.

Согласно итогам опроса, 65% респондентов свободно ходят на перекуры на работе. Часть из этих россиян считает, что такие паузы полезны для рабочего процесса и отношений между коллегами.

Однако еще 31% опрошенных заявили, что у них в компании не принято устраивать перекуры. По словам респондентов, все работают без перерыва, поскольку в графике нет места для такого отдыха. Россияне подчеркнули, что если кто-то из коллег будет устраивать перекуры, то это будет странно и некстати.

Оставшиеся 4% участников опроса проголосовали за вариант «другое». При этом большинство из них назвали несправедливым, что у них на работе допускаются только перекуры, но не разрешены перерывы.

Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский до этого предупредил, что работникам может грозить дисциплинарная ответственность за частые перекуры. По его словам, работодатель может привлечь сотрудников к дисциплинарной ответственности, если перекуры нарушают установленный режим рабочего дня.

Ранее россиянам рассказали, могут ли уволить за подозрение в нарушении больничного.

