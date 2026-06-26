Россиянам напомнили, законны ли требования пройти полиграф при приеме на работу

Финальное собеседование иногда заканчивается неожиданным условием — кандидату предлагают пройти полиграф или наркологическое освидетельствование. Для соискателя это неприятный момент. Законно ли подобное требование, «Газете.Ru» рассказал руководитель службы безопасности мультисервисной компании NewStaff Иван Бровченко.

Эксперт сразу подчеркнул, что проверку на полиграфе работодатель может только предложить. Обязанности проходить ее при приеме на работу у кандидата нет. Достаточно устного отказа, и заставить человека отвечать на вопросы с датчиками компания не может.

«Согласие или отказ от участия в исследовании — это право, но никак не обязанность. Отказ от прохождения полиграфа не является основанием для отказа в приеме на работу», — объяснил Бровченко.

Эксперт отметил, что компании используют такие проверки редко. Это доро, так как использование полиграфа обходится примерно в 15 тысяч рублей за человека, медосвидетельствование — от трех до 10 тысяч рублей. Поэтому их обычно оставляют для должностей, где ошибка при найме несет высокие риски.

Например, при выборе водителя рейсового автобуса работодатель смотрит не только на стаж и документы. Ему важно понимать, насколько человек готов к работе, где от одного решения зависят пассажиры и безопасность на дороге.

«Такие инструменты помогают работодателю понять, соответствует ли соискатель требованиям компании и достаточно ли у него навыков для должности, — сказал Бровченко. — И бывает, что в вакансиях указывают, какие инструменты тестирования будут применять при приеме на работу. А вы уже сразу решаете, подходит это вам или нет».

С наркологическим освидетельствованием все строже, продолжил эксперт. Для части профессий его требует закон. Это касается работ с источниками повышенной опасности, транспортной безопасности, охранной деятельности и ряда других направлений. Такую проверку проходят, например, сотрудники подразделений транспортной безопасности. Кандидат на статус частного охранника также должен пройти медосвидетельствование, включая химико-токсикологическое исследование на наркотические средства, психотропные вещества и их метаболиты.

Если закон требует проверку, работодатель обязан направить кандидата на нее. Иначе компании грозит штраф. Для юридических лиц сумма может доходить до 130 тысяч рублей, сказал собеседник издания.

Боровченко посоветовал внимательно читать вакансию до отклика, ведь добросовестный работодатель обычно заранее предупреждает о дополнительных проверках. От полиграфа кандидат может отказаться. От наркологического освидетельствования — только в том случае, если должность не входит в обязательный перечень.

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