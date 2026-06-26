Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

Россиянам напомнили, законны ли требования пройти полиграф при приеме на работу

HR-эксперт Бровченко: работодатель не может заставить проходить полиграф
РИА Новости

Финальное собеседование иногда заканчивается неожиданным условием — кандидату предлагают пройти полиграф или наркологическое освидетельствование. Для соискателя это неприятный момент. Законно ли подобное требование, «Газете.Ru» рассказал руководитель службы безопасности мультисервисной компании NewStaff Иван Бровченко.

Эксперт сразу подчеркнул, что проверку на полиграфе работодатель может только предложить. Обязанности проходить ее при приеме на работу у кандидата нет. Достаточно устного отказа, и заставить человека отвечать на вопросы с датчиками компания не может.

«Согласие или отказ от участия в исследовании — это право, но никак не обязанность. Отказ от прохождения полиграфа не является основанием для отказа в приеме на работу», — объяснил Бровченко.

Эксперт отметил, что компании используют такие проверки редко. Это доро, так как использование полиграфа обходится примерно в 15 тысяч рублей за человека, медосвидетельствование — от трех до 10 тысяч рублей. Поэтому их обычно оставляют для должностей, где ошибка при найме несет высокие риски.

Например, при выборе водителя рейсового автобуса работодатель смотрит не только на стаж и документы. Ему важно понимать, насколько человек готов к работе, где от одного решения зависят пассажиры и безопасность на дороге.

«Такие инструменты помогают работодателю понять, соответствует ли соискатель требованиям компании и достаточно ли у него навыков для должности, — сказал Бровченко. — И бывает, что в вакансиях указывают, какие инструменты тестирования будут применять при приеме на работу. А вы уже сразу решаете, подходит это вам или нет».

С наркологическим освидетельствованием все строже, продолжил эксперт. Для части профессий его требует закон. Это касается работ с источниками повышенной опасности, транспортной безопасности, охранной деятельности и ряда других направлений. Такую проверку проходят, например, сотрудники подразделений транспортной безопасности. Кандидат на статус частного охранника также должен пройти медосвидетельствование, включая химико-токсикологическое исследование на наркотические средства, психотропные вещества и их метаболиты.

Если закон требует проверку, работодатель обязан направить кандидата на нее. Иначе компании грозит штраф. Для юридических лиц сумма может доходить до 130 тысяч рублей, сказал собеседник издания.

Боровченко посоветовал внимательно читать вакансию до отклика, ведь добросовестный работодатель обычно заранее предупреждает о дополнительных проверках. От полиграфа кандидат может отказаться. От наркологического освидетельствования — только в том случае, если должность не входит в обязательный перечень.

Ранее были названы самые «ленивые» и самые трудолюбивые города России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!