Охранник частной фермы угрожал расстрелять туристов на сапах в Астраханской области

В Астраханской области охранник частной рыбной фермы наставил оружие на туристов, которые сплавлялись по реке на сапах. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел недалеко от села Начало, когда группа отдыхающих сплавлялась по реке Болде и оказалась около рыбной фермы. Мужчина в форме требовал покинуть территорию и угрожал открыть по отдыхающим огонь, туристы вступили с ним в конфликт, но затем отплыли от фермы.

По данным РЕН ТВ, ферма заключила договор с частной охранной компанией, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого охранники московского ЖК избили компанию из-за чая. Мужчина с 18-летним сыном, другом и его 17-летним ребенком вышли из кофейни, в руках у них был чай с лимоном. Однако охранники ЖК заподозрили, что в стаканах алкоголь, и подошли к компании, началась перепалка, которая переросла в потасовку. По словам пострадавших, их били руками и ногами. У сына заявителя диагностировали перелом руки, ушибы, травму колена и резаные раны. Сам мужчина получил сотрясение мозга, гематомы на лице и перелом челюсти.

Ранее стрелявшего по детям наркомана будут судить в Красноярске.