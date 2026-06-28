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Общество

В Приморье жители сами отменили купальный сезон из-за акул

SHOT: акулы «оккупировли» пляжи в Приморском крае
Telegram-канал «SHOT»

В Приморском крае наблюдается нашествие акул. Один из пляжей хищники буквально «оккупировали», пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Как рассказали SHOT местные жители, вчера они увидели акулу, которая плавала совсем близко от сапсерфера в популярной у туристов бухте Триозерье. На следующий день на этом же пляже были замечены уже два плавника над водой. Судя по всему, семейство акул устроило охоту за рыбой рядом с пляжем. По словам местных, они впервые видят хищников так близко к берегу», — говорится в посте.

Теперь жители боятся заходить в воду. В других частях региона, где также замечали акул, пока купаются. В Приморье этим летом акулы регулярно встречаются около побережья.

До этого Telegram-канал Amur Mash писал, что в Приморье акула приплыла прямо к берегу в бухте и напугала людей. Инцидент произошел 27 июня в бухте Триозерье. Хищницу заметили рядом с сапбордистом — шокированные отдыхающие снимали плавник, то и дело появлявшийся из воды. Все происходило в паре сотен метров от пляжа.

Отмечается, что уже седьмая встреча с акулами за эту неделю. Их замечали также у мыса Тобизина и в бухте Тихая во Владивостоке. Еще двух хищниц выловили рыбаки.

Ранее акула пыталась откусить голову посетителя океанариума, решившего с ней поплавать.

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