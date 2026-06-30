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Общество

Группа из нескольких десятков французов устроила дебош в бассейне немецкого города

Spiegel: 50–60 французских мужчин ворвались в платный бассейн германского Келя
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Несколько десятков французов ворвались в платный бассейн в небольшом немецком городе Кель (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Об этом сообщает издание Spiegel.

По имеющимся сведениям, группа из примерно 50–60 французских мужчин не захотела покупать билеты, а просто перелезла через ограждение бассейна. Затем французы вступили в конфликт с охраной, попросившей их покинуть территорию бассейна, и стали переворачивать мусорные баки. Администрация была вынуждена вызвать полицию. Правоохранителям удалось вывести дебоширов с территории бассейна, но установить их личности не удалось, поскольку мужчины успели скрыться.

В материале отмечается, что это не первый такой инцидент в Келе и его окрестностях. Нехватка открытых бассейнов в соседнем французском Эльзасе вынуждает многих жителей региона в сильную жару приезжать купаться в ФРГ.

29 июня сообщалось, что активисты переименовали несколько станций лондонского метрополитена из-за жары. Из-за экстремальной погоды в Англии были закрыты некоторые школы, возникли перебои в работе транспорта, а несколько больниц объявили режим чрезвычайной ситуации.

Ранее стало известно, без чего может остаться Европа из-за экстремальной жары.

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