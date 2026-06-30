Под окнами многоэтажки в Екатеринбурге нашли тело девушки. Об этом сообщает местное издание E1.ru.

В публикации уточняется, что несовершеннолетняя выпала из окна 19-го этажа накануне вечером. Инцидент произошел на Библиотечной улице, 45 в микрорайоне Втузгородок.

В прошлом феврале мальчик выпал с седьмого этажа многоэтажки на Петрозаводской улице в Петербурге. Ребенок играл у открытого окна на планшете, сорвался, но зацепился за карниз. Когда он больше не мог держаться и разжал руки, его поймал дворник. После этого мужчина занес ребенка в подъезд и попытался привести в чувство. Вскоре мальчика забрала скорая.

Мать ребенка, предпринимательница и автор подкастов, в момент падения была в кухне. У ее сына аутизм, он ходит в специализированный инклюзивный центр, занимается спортом и работает с дефектологом. В прошлом мальчик оставался один в комнате, но никогда не открывал окно. Женщина заметила исчезновение сына спустя 10 минут.

Ранее женщина упала с моста, пытаясь поймать телефон.