Женщина рухнула с моста, пытаясь поймать падающий телефон

В Таиланде женщина свалилась с пешеходного моста, пытаясь спасти упавший телефон, сообщает The Thaiger.

Несчастный случай произошел с 29-летней женщиной по имени Паттайя вечером 24 декабря. По словам очевидцев, она шла по пешеходному мосту в городе Самутпракан и разговаривала с мужем по телефону. Закончив разговор, тайка остановилась на середине моста и попыталась убрать телефон в сумку, но он выскользнул из ее рук и упал на перила.

Пострадавшая инстинктивно потянулась вниз, чтобы поймать гаджет, но вместо этого упала с моста вслед за ним. Свидетельница вызвала на место экстренные службы, спасатели обнаружили девушку, лежащую на дороге лицом вниз. У Паттайи была сломана правая рука, выбиты несколько зубов, глубокая рана на подбородке, а также многочисленные царапины и синяки на ногах.

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