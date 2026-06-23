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Общество

В одном из муниципалитетов Оренбургской области ввели режим ЧС

В Оренбургской области ввели режим ЧС межмуниципального характера из-за непогоды
Shutterstock/sunakri

На территории Бугуруслана и Бугурусланского района Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) межмуниципального характера. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона в Telegram-канале.

«Соответствующий указ подписал сегодня, 23 июня, губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что решение было принято в связи с неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями, в результате которых жилые дома в муниципалитете были подтоплены, а условия жизни жителей нарушены.

Накануне в правительстве Оренбургской области сообщили, что в Бугуруслане, Асекеевском, Бугурусланском и Матвеевском районах из-за сильных дождей были подтоплены 106 жилых домов. Из зоны подтопления эвакуировали 32 человека, пятеро из которых — дети.

Для мониторинга обстановки в зону подтопления направлены группа беспилотной авиации и оперативная группа ГУ МЧС по Оренбургской области. Все региональные службы переведены в режим повышенной готовности, а в Бугуруслане введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее мощные ливни обрушились на несколько российских регионов.

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