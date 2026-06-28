Не заметил провал: водитель рухнул в воду на размытой дороге под Челябинском

В Челябинской области автомобиль упал в воду на размытой дороге

В Челябинской области на автодороге водитель автомобиля не заметил провал на дороге и упал в воду. Об этом сообщает Telegram-канал «31tv».

«ДТП произошло поздно вечером. По словам очевидцев, они пытались предупредить водителя, но тот не успел среагировать. Из-за обрушения дорог транспортники изменили маршруты автобусов. Они поедут в объезд через сёла Кундравы, Филимоново и Алтынташ», — отмечается в публикации.

На кадрах с места аварии видно, что автомобиль серого цвета погрузился в воду по окна. У него сильно повреждена передняя часть.

Автодороги «Миасс — Учалы» и «Миасс — Черновское» размыло из-за мощного ливня. По факту произошедшего областная прокуратура организовала проверку.

«По предварительным данным причиной разрушения стал сход воды с полей из-за обильных дождей», — отмечается в сообщении ведомства.

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