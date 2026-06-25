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Общество

«Думала, что дом рушится»: хабаровчанин решил сделать самогон и взорвал квартиру

В Хабаровском крае мужчина взорвал квартиру во время приготовления самогона
Shutterstock

В Хабаровском крае желание приготовить самогон закончилось для местного жителя взрывом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Комсомольске-на-Амуре. По данным издания, мужчина варил напиток в собственной квартире, но в какой-то момент оборудование сдетонировало.

В результате сам владелец попал в больницу, у него диагностировали небольшие ожоги. Также пострадали окна на балконе.

Как рассказала местная жительница, во время хлопка она почувствовала, как вибрирует все здание.

«Честно, думала, что дом рушится испугалась», – рассказала она.

Она вышла на улицу и заметила разбитые окна в одной из соседских квартир. После этого владелец квартиры выглянул и поинтересовался никто ли не пострадал. В беседе с рабочим мужчина заявил, что «самогон сдетонировал».

Подобный случай произошел в Волгоградской области. Во время хлопка пострадали три человека, их госпитализировали. Как выяснили специалисты, из-за паров произошел взрыв без пожара.

Ранее нарколог объяснил, почему самогон опаснее, чем водка.

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