На границе Эстонии и России возникла очередь из сотен человек

На эстонско-российской границе скопились сотни желающих попасть на территорию РФ. Об этом сообщает новостной портал Delfi.

В материале отмечается, что к вечеру 29 июня очередь из тех, кто не успел перейти границу до закрытия контрольно-пропускного пункта (КПП) в Нарве, достигла нескольких сотен человек и продолжает увеличиваться. По сведениям очевидцев, в некоторые часы в очереди ждут по 500 человек. Некоторые не могут пересечь границу по 12-16 часов. Однако эстонские пограничники не намерены увеличивать пропускную способность КПП.

16 июня сообщалось, что желающие попасть в Россию из Эстонии вынуждены ночевать на границе.

15 мая правительство Эстонии продлило временный особый порядок работы наземных КПП на юго-восточной границе с Россией и сократило часы работы пункта «Нарва-1» с 07:00 до 19:00 по местному времени. Ограничения сказываются не только на россиянах, но и на жителях эстонских приграничных населенных пунктов, которые часто посещают РФ, в том числе ради выгодной закупки более дешевых товаров.

Ранее стало известно, что на КПП в Нарве торгуют местами в очереди на въезд в Россию.