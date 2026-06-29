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Нижегородский водитель автобуса высадил всех пассажиров из-за одного безбилетника

В Нижнем Новгороде водитель высадил всех пассажиров из-за одного безбилетника
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Новгороде водитель автобуса из-за одного безбилетника высадил всех пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».

Инцидент произошел на маршруте № 837 — у одного из пассажиров не оказалось билета. Очевидцы сообщили, что контролеры предложили водителю лично проверить билеты людей, однако тот ответил категорическим отказом, заявив, что подобные действия не предусмотрены его трудовыми обязанностями.

По словам пассажиров, у остальных проезд был оплачен, однако водитель решил высадить всех людей из салона. Десятки человек вынужденно покинули автобус и опоздали по своим делам.

До этого в Калининграде контролер высадила из автобуса восьмилетнего ребенка, оплатившего проезд. Мальчик с плачем вышел и пошел домой пешком.

Ранее россиянам рассказали, имеет ли право таксист высадить пассажира в пути.

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