Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Калининграде контролер высадила из автобуса 8-летнего ребенка, оплатившего проезд

В Калининграде из автобуса высадили 8-летнего ребенка, хотя он оплатил проезд
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Калининграде из автобуса высадили 8-летнего ребенка, хотя, по словам его отца, проезд был оплачен. Об этом пишет «Клопс».

Как рассказал мужчина, на прошлой неделе его сын сел в автобус №36 и заплатил по «взрослому» тарифу, так как у него при себе не было нужной справки. При этом уведомление о списании средств пришло родителю на телефон.

Позже в автобусе появилась контролер и стала проверять у пассажиров оплату. Ребенок подтвердил, что проезд оплачен, однако подтвердить это не удалось. Тогда мальчика высадили на улицу.

«Ребенок с плачем вышел и пошел домой пешком», — сообщил Павел.

Мужчина направил перевозчику досудебную претензию и потребовал провести проверку и дать публичный ответ. Он напомнил, что высаживать из транспорта детей младше 16 лет нельзя, даже при отсутствии оплаты. В «Калининград-ГорТрансе» на запрос пока не ответили.

Ранее водитель автобуса помог потерявшемуся ребенку в Ленобласти.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!