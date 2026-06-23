В Калининграде контролер высадила из автобуса 8-летнего ребенка, оплатившего проезд

В Калининграде из автобуса высадили 8-летнего ребенка, хотя он оплатил проезд

В Калининграде из автобуса высадили 8-летнего ребенка, хотя, по словам его отца, проезд был оплачен. Об этом пишет «Клопс».

Как рассказал мужчина, на прошлой неделе его сын сел в автобус №36 и заплатил по «взрослому» тарифу, так как у него при себе не было нужной справки. При этом уведомление о списании средств пришло родителю на телефон.

Позже в автобусе появилась контролер и стала проверять у пассажиров оплату. Ребенок подтвердил, что проезд оплачен, однако подтвердить это не удалось. Тогда мальчика высадили на улицу.

«Ребенок с плачем вышел и пошел домой пешком», — сообщил Павел.

Мужчина направил перевозчику досудебную претензию и потребовал провести проверку и дать публичный ответ. Он напомнил, что высаживать из транспорта детей младше 16 лет нельзя, даже при отсутствии оплаты. В «Калининград-ГорТрансе» на запрос пока не ответили.

Ранее водитель автобуса помог потерявшемуся ребенку в Ленобласти.