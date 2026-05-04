Россиянам рассказали, имеет ли право таксист высадить пассажира в пути

Юрист Тарновский: водитель такси не может высадить пассажира в пути

Водитель такси не имеет права высадить пассажира в пути. Об этом РИА Новости сообщил правозащитник Никита Тарновский.

Он отметил, что, заключив договор перевозки, водитель обязан доставить пассажира до пункта назначения. Односторонний отказ недопустим, и даже если пассажир сделал водителю замечание, например, про его опасный стиль вождения, это не является основанием для высадки пассажира.

Юрист указал, что высадка на проезжей части в не предназначенном для этого месте прямо нарушает правила дорожного движения и создает аварийную ситуацию. Подобные действия являются злоупотреблением правом со стороны водителя.

Для фиксации таких инцидентов Тарновский посоветовал пассажирам незамедлительно сделать скриншот геолокации с картами, фотографии места высадки и автомобиля с государственными номером, заснять погодные условия и записать контакты свидетелей. Потдверждением понесенных убытков станут чеки за повторную поездку. После этого следует подавать иск в суд солидарно к водителю и агрегатору.

