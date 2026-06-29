Обратившегося к Путину военного осудили за экстремистскую символику

Россошанский районный суд Воронежской области назначил административное наказание местному военнослужащему Александру Лунину за демонстрацию экстремистской символики. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о ветеране спецоперации, который опубликовал видеоролики с требованием встречи с президентом России Владимиром Путиным. Санкция части 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда или публичное демонстрирование запрещенной символики» предусматривает административный арест до 15 суток с конфискацией предмета правонарушения, либо штраф от 1 до 2 тысяч рублей, либо обязательные работы до 100 часов. Какое именно наказание назначили Лунину, не уточняется.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают об обращении ветерана СВО Александра Лунина к Владимиру Путину. Песков также отметил, что, судя по сообщениям, формулировки в видео достаточно странные. В своих роликах Лунин жаловался на плохое обращение со стороны командиров и пригрозил мятежом военных.

Ранее в Кремле предупредили о необратимости ситуации в зоне СВО для ВСУ.