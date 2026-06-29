Губернатор раскрыл подробности об отражении атаки БПЛА на Севастополь

В Севастополе задействовали авиацию при отражении атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Наши военные, авиация, ПВО (противовоздушная оборона. — «Газета.Ru») и мобильные огневые группы минувшей ночью и этим утром отразили две атаки ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»). Всего за минувшие сутки сбито 29 БПЛА», — говорится в заявлении.

Глава населенного пункта в том же посте отметил, что в Севастополе после налета дронов выявили повреждения в четырех частных жилых домах. В зданиях оказались посечены крыши, потолки и разбиты окна. Кроме того, упавшие обломки беспилотников спровоцировали несколько возгораний.

У села Полюшко загорелись виноградники, огонь распространился на площади 200 квадратных метров. К текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали пламя. Еще один пожар площадью восемь гектаров произошел за Черноречьем — там вспыхнула хвойная подстилка. На место направили 59 специалистов и 15 единиц техники.

Ранее в российском регионе в результате атак ВСУ пострадали 15 человек.