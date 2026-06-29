Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Армия

Губернатор раскрыл подробности об отражении атаки БПЛА на Севастополь

Развожаев: в Севастополе задействовали авиацию для отражения атаки дронов ВСУ
Минобороны РФ

В Севастополе задействовали авиацию при отражении атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Наши военные, авиация, ПВО (противовоздушная оборона. — «Газета.Ru») и мобильные огневые группы минувшей ночью и этим утром отразили две атаки ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»). Всего за минувшие сутки сбито 29 БПЛА», — говорится в заявлении.

Глава населенного пункта в том же посте отметил, что в Севастополе после налета дронов выявили повреждения в четырех частных жилых домах. В зданиях оказались посечены крыши, потолки и разбиты окна. Кроме того, упавшие обломки беспилотников спровоцировали несколько возгораний.

У села Полюшко загорелись виноградники, огонь распространился на площади 200 квадратных метров. К текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали пламя. Еще один пожар площадью восемь гектаров произошел за Черноречьем — там вспыхнула хвойная подстилка. На место направили 59 специалистов и 15 единиц техники.

Ранее в российском регионе в результате атак ВСУ пострадали 15 человек.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!