В Севастополе отражены две атаки ВСУ

Развожаев: две атаки ВСУ отражены в Севастополе, всего за сутки сбиты 29 БПЛА

Две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) отражены ночью и утром в Севастополе, всего за минувшие сутки силами противовоздушной обороны сбиты 29 беспилотников. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, зафиксированы повреждения в четырех частных домах: разбиты окна, посечена крыша и потолок.

Кроме того, из-за падения обломков сбитых дронов произошло несколько пожаров.

За Черноречьем загорелась хвойная подстилка. Пожар повышенной сложности на площади 8 га, выявлено 13 очагов, всего к ликвидации привлечено 59 человек и 15 единиц техники.

В районе села Полюшко загорелись виноградники, возгорание на площади 200 кв. м было оперативно устранено, добавил губернатор.

В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО в ночь на 29 июня уничтожили 209 украинских беспилотных летательных аппаратов ВСУ над российскими регионами, в том числе над крымским полуостровом.

Ранее стало известно, что в Ростовской области отразили атаку ВСУ