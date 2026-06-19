100-балльница раскрыла секрет успешной сдачи ЕГЭ

В Иркутске школьница Ирина Щербакова сдала два экзамена на 100 баллов

Выпускница иркутского лицея №3 Ирина Щербакова сдала химию и русский язык на 100 баллов. В беседе с kp.ru она поделилась секретом успеха.

По ее мнению, все дело в системности: планомерная подготовка началась с 10 класса. Готовясь к химии, школьница выбрала одну онлайн-школу и полностью доверилась ее программе, состоящей из теоретической и практической частей.

Что касается русского языка, выпускница сначала прошла дополнительные курсы по тестовой части экзамена, а затем — по написанию сочинения.

«Старалась не доводить себя до стресса, но тем не менее практически все время уделяла подготовке. К сожалению, не так часто виделась с друзьями, мало гуляла. Боялась, что что-то не успею», — призналась Ирина.

Она также рассказала, что собирается поступать в медицинский вуз. О профессии врача девушка мечтала с детства.

Как сообщили в Минпросвещения РФ, уже 154 школьника смогли получить максимальные 200 баллов за два предмета на ЕГЭ.

До этого стало известно, что средний тестовый балл ЕГЭ по русскому языку в 2026 году вырос до 63,06.

Ранее Рособрнадзор сообщил о досрочной выгрузке результатов ЕГЭ по русскому языку.