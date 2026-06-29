Число жертв стрельбы в немецком центре матери и ребенка увеличилось до шести

Der Spiegel: число жертв в результате стрельбы в Штаде достигло шести

Число жертв стрельбы в немецком городе Штад, где открыл огонь неизвестный, достигло шести. Об этом пишет газета Der Spiegel со ссылкой на данные правоохранителей.

«По последним данным, пять человек умерли на месте, шестой скончался от ран в больнице», — сказали журналистам представители силовых ведомств.

Уточняется, что детей среди погибших нет. Немецкая полиция уже задержала трех человек, включая главного подозреваемого. На данный момент компетентные органы выясняют их причастность к трагедии.

Возможной причиной случившегося издание называет бытовой конфликт на почве личных отношений.

«О политической или экстремистской подоплеке на текущий момент неизвестно», — говорится в статье.

Других подробностей не приводится.

Все произошло в понедельник, 29 июня, около 12:15 (13:15 мск). Газета Hamburger Morgenpost писала, что центр предназначен для размещения молодых матерей, которые нуждаются во временном жилье.

Ранее бомж с секатором напал на женщину, которая «слишком усердно» кормила голубей в Петербурге.