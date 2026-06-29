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Общество

В Германии неизвестный открыл огонь в центре матери и ребенка, есть жертвы

MOPO: стрельба в Штаде произошла в центре матери и ребенка, есть погибшие
Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

В немецком городе Штад неизвестный открыл огонь в центре матери и ребенка. Погибли пять человек, пишет газета Hamburger Morgenpost (MOPO).

Уточняется, что смертельные ранения получили четыре женщины и мужчина. Среди детей жертв нет.

По данным журналистов, трагедия произошла около 12:15 (13:15 мск). Центр предназначен для размещения молодых матерей, которые нуждаются во временном жилье.

Мотивы стрелявшего неизвестны. Другие подробности также не приводятся.

В декабре 2025 года немецкие силовики задержали пять человек, которые, предположительно, готовили теракт на рождественском рынке в Нижней Баварии. Как писала газета Bild, что задержанными оказались трое марокканцев, египтянин и сириец.

В ноябре того же года полиция ФРГ запретила рождественскую ярмарку в Магдебурге по соображениям безопасности. Ярмарка была запрещена на фоне начала судебного процесса по делу Талеба аль-Абдульмохсена, который наехал на людей во время рождественской ярмарки в 2024 году.

Ранее бомж с секатором напал на женщину, которая «слишком усердно» кормила голубей в Петербурге.

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