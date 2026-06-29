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Эксперт предупредил о фейках от «жены» участника СВО

РИА: украинские спецслужбы распространяют фейки якобы от имени жен бойцов СВО
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Спецслужбы Украины занимаются распространением фейков в соцсетях якобы от имени жен или друзей участников специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.

Он отметил, что очередная волна вражеских фейков обрушилась на полуостров, противник преследует цель оказать морально-психологическое давление, а также спровоцировать у жителей тревогу за будущее.

По словам эксперта, метод завоевания доверия используется для того, чтобы ложная информация «зашла».

«Слухи особенно хорошо распространятся, когда источник заслуживает доверия. Поэтому в соцсетях или различных чатах публикуются сообщения якобы от имени жены военного, брата или друга участника СВО, знакомых, приближенных ко власти и имеющих инсайдерскую информацию», — уточнил советник главы Крыма.

Как сообщил Батурин, в фейковой новости якобы есть источник, но по факту его проверить нельзя. По сути, объяснил эксперт, предлагается лишь некий образ источника с характеристиками, заслуживающими доверия.

«Это всего лишь один из способов предоставить достоверность фейковой вражеской информации, чтобы ввести в заблуждение», — добавил Батурин.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новых операций, в том числе на крымском направлении. По его словам, реализация этих планов зависит от решения стран G7 о поставках вооружений, которые Киев ранее запрашивал у западных союзников.

Зеленский также сообщил, что поручил разведке и ВСУ действовать на опережение против объектов российской инфраструктуры, обеспечивающих боевые действия. Что о планах Киева говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФСБ заявила о задержании крымчанина, собиравшего данные для СБУ.

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