Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

ФСБ заявила о задержании крымчанина, собиравшего данные для СБУ

ФСБ задержала передававшего СБУ сведения о ВС России севастопольца
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Севастополя задержали по подозрению в передаче Службе безопасности Украины (СБУ) информации о российских военнослужащих и членах их семей. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает «Интерфакс».

«На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность жителя Севастополя, подозреваемого в госизмене в форме шпионажа», — сказали в ЦОС.

По мнению спецслужбы, мужчину завербовали. По заданию куратора он передал данные о российских военных. Злоумышленник также планировал следить за автомобилями членов семей военнослужащих.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией статьи предусматривается максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ФСБ.

До этого в Тольятти возбудили уголовное дело о госизмене в отношении местного жителя, подозреваемого в работе на украинские спецслужбы.

Ранее ФСБ показала задержание пособников Украины в Новороссийске.

 
Теперь вы знаете
Жертвы атаки ВСУ на Крым, новая выплата для пенсионеров и «черный взрыв» на Солнце. Что нового к утру 4 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!