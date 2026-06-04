ФСБ заявила о задержании крымчанина, собиравшего данные для СБУ

Жителя Севастополя задержали по подозрению в передаче Службе безопасности Украины (СБУ) информации о российских военнослужащих и членах их семей. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает «Интерфакс».

«На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность жителя Севастополя, подозреваемого в госизмене в форме шпионажа», — сказали в ЦОС.

По мнению спецслужбы, мужчину завербовали. По заданию куратора он передал данные о российских военных. Злоумышленник также планировал следить за автомобилями членов семей военнослужащих.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией статьи предусматривается максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ФСБ.

До этого в Тольятти возбудили уголовное дело о госизмене в отношении местного жителя, подозреваемого в работе на украинские спецслужбы.

Ранее ФСБ показала задержание пособников Украины в Новороссийске.