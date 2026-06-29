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Общество

Стали известны районы Москвы с самыми доступными квартирами на вторичном рынке

«РБК-Недвижимость»: стали известны районы Москвы с самыми доступными квартирами
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

В Москве названы районы с самым доступным вторичным жильем. Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на аналитиков «Инком-Недвижимость».

На первой позиции оказалось Бирюлево Западное — средняя цена квадратного метра там составила 212,3 тысячи рублей. Второе место занял район Восточный с показателем в 212,4 тысячи рублей за квадратный метр. Замкнула тройку Капотня, где «квадрат» стоит 212,8 тысячи рублей.

В пятерку лидеров также вошли Некрасовка и Бирюлево Восточное. Далее расположились Ивановское, Южное Бутово, Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский. Эксперты связывают низкую стоимость квартир на вторичном рынке в этих районах с преобладанием устаревающего жилого фонда. Невысокие цены при этом обеспечивают устойчивый спрос.

До этого стало известно, что дальнее Подмосковье обогнало ближнее по темпам роста цен на землю. Аналитики отметили, что ключевую роль играет не столько километраж, сколько степень обжитости территории.

Ранее аналитики сообщили, что покупатели элитного жилья в Москве стали чаще выбирать вторичный рынок.

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