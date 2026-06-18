Дальнее Подмосковье обогнало ближнее по темпам роста цен на землю

Стоимость сотки земли в 50–100 км от МКАД увеличилась на 22% за два года. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость».

Чем дальше от Москвы, тем быстрее дорожает земля, к такому выводы пришли аналитики компании SRG по итогам двухлетнего исследования. Самую высокую динамику показали не престижные участки у МКАД, а земля в 50–100 км от столицы. Сотка земли в 15–30 км от МКАД стоит 1,05 млн руб. — это в 13,5 раза дороже, чем за 100 км от столицы, где цена падает до 77,6 тыс. руб, и чем дальше от Москвы, тем эта разница ощутимее.

При этом, в зоне 30–50 км от кольцевой рост составил 15%, а так называемый «ближний пояс», несмотря на самую высокую абсолютную цену, оказался в аутсайдерах, здесь цены за два года прибавили всего 5%.

Аналитики отметили, что ключевую роль играет не столько километраж, сколько степень обжитости территории. Участок, расположенный среди жилых домов и коттеджных поселков, стоит заметно дороже земли в чистом поле.

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