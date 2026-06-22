Покупатели элитной недвижимости все чаще выбирают вторичный рынок

В мае 2026 года, по сравнению с декабрем 2025 года, средневзвешенная цена предложения на московском рынке элитной вторичной недвижимости выросла на 14%, достигнув 1,7 млн руб/кв. м. При этом динамика в отдельных районах оказалась разнонаправленной: на фоне рекордного скачка в Тверском районе ряд престижных локаций, напротив, показали снижение стоимости.

Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики Экосистемы Kalinka.

Вторичный элитный сегмент все увереннее конкурирует с первичным рынком. В строящихся объектах средневзвешенная цена сегодня составляет 2,2 млн руб/кв. м, что почти на 30% выше, чем в готовых квартирах на вторичном рынке.

Это стимулирует переток покупателей, располагающих полной суммой, в сторону вторичного жилья – как более ликвидного и с понятными сроками заселения.

Наибольший прирост зафиксирован в нескольких районах.

Тверской – абсолютный рекорд: цена выросла на 145% (с 1,0 до 2,4 млн руб/кв. м). Столь значительная динамика обусловлена выходом в экспозицию пула апартаментов с сервисной составляющей в комплексе Four Seasons, что единовременно изменило структуру предложения.

Таганский – прирост 24% (до 1,6 млн руб/кв. м). Район укрепляет позиции благодаря развитой инфраструктуре, транспортной доступности и появлению новых жилых комплексов, повышающих его привлекательность.

Дорогомилово – рост 14% (до 1,3 млн руб/кв. м). Спрос поддерживается близостью к деловым и образовательным кластерам.

Раменки – увеличение на 6% (до 1,1 млн руб/кв. м). Западный округ стабильно востребован из-за современной застройки и панорамных видов на МГУ.

Пресненский – рост на 6% (до 1,5 млн руб/кв. м). Район сохраняет лидерство по объему предложения за счет крупных жилых комплексов.

Отрицательная динамика отмечена в трех исторических районах: Арбат – минус 7% (1,3 млн руб/кв. м); Замоскворечье – минус 6% (1,4 млн руб/кв. м); Якиманка – незначительное снижение на 1% (1,6 млн руб/кв. м).

«Мы наблюдаем четкий тренд: покупатели элитного жилья все чаще смещают фокус с «золотой мили» на динамично развивающиеся районы Западного округа, в которых можно получить современную инфраструктуру и качественные видовые характеристики. При этом общий восходящий тренд рынка, подтвержденный ростом средневзвешенной цены на 14%, говорит о сохраняющемся интересе инвесторов к готовым объектам. Незначительные коррекции в отдельных локациях – естественная реакция на структурные изменения предложения и не должны вводить в заблуждение относительно общей позитивной конъюнктуры», – отмечает Полина Меделяновская, партнер Экосистемы Kalinka.

Покупатели все активнее рассматривают Раменки, Дорогомилово и другие районы Западного округа как достойную альтернативу историческому центру. Даже с учетом локальных снижений рынок элитной вторички демонстрирует устойчивый рост, подтверждая высокий спрос на качественное готовое жилье.

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