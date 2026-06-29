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Общество

При стрельбе в немецком городе Штаде погибли несколько человек

T-Online: в ФРГ при стрельбе погибли пять человек
Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Немецкая полиция проводит спецоперацию в городе Штаде на севере ФРГ, где произошла стрельба. Об этом сообщает портал T-Online со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, пять человек погибли, при этом ситуация динамичная. Также в полиции уточнили, что есть и другие пострадавшие, но их число не раскрывается.

В ходе начатых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых, в том числе предполагаемого стрелка. Обстоятельства стрельбы пока не ясны.

Полиция призвала жителей избегать данного района города.

3 июня в ФРГ задержали граждан Турции и Азербайджана, которых подозревают в стрельбе на рынке в курортном городе Вестерланд на острове Зильт, расположенном в Северном море.

Ранее в Татарстане мужчина открыл стрельбу во время застолья с родственниками.

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