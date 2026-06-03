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Общество

В ФРГ задержали подозреваемых в стрельбе на острове Зильт

Bild: в Германии правоохранители задержали подозреваемых в стрельбе на Зильте
Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

В ФРГ задержали граждан Турции и Азербайджана, которых подозревают в стрельбе на рынке в курортном городе Вестерланд на острове Зильт, расположенном в Северном море. Об этом пишет газета Bild.

Как уточняет издание, утром 3 июня на еженедельном рынке в Вестерланде произошли выстрелы. Полиция задействовала большое число правоохранителей.

По данным газеты, стрелявшим оказался 23-летний турецкий гражданин, которого задержали недалеко от железнодорожного вокзала в Вестерланде. Правоохранительные органы вели поиск второго фигуранта. Через некоторое время его удалось задержать — им оказался 15-летний сообщник из Азербайджана.

В настоящее время нет информации о наличии пострадавших.

В апреле пенсионер устроил стрельбу в квартире в центре Москвы и ранил родного сына. Конфликт с применением огнестрельного оружия произошел в доме в Товарищеском переулке.

По версии следствия, вечером 77‑летний отец, регулярно употреблявший алкоголь, поссорился с 46‑летним сыном, который упрекал его в пьянстве. В ходе перепалки мужчина выстрелил в сына из двуствольного ружья «ИЖ‑12», тот получил тяжелое ранение и не выжил.

Ранее в Екатеринбурге задержали организаторов махинаций с НДС на миллионы.

 
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