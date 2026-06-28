В Татарстане мужчина открыл стрельбу во время застолья с родственниками

В Татарстане мужчина выстрелил в родственника из ружья во время застолья

В Татарстане перед судом предстанет 49-летний местный житель, обвиняемый в нападении на родственника, сообщает следственное управление СК по республике.

Инцидент произошел 9 октября 2025 года в Мензелинске. По версии следствия, мужчина приехал в гости к двоюродной сестре и вместе с ее супругом употреблял спиртное.

Во время застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый достал охотничье ружье и несколько раз выстрелил в оппонента. Пострадавший получил несколько ранений дробью, смог покинуть место происшествия и позже обратился за медицинской помощью.

В отношении стрелка возбудили уголовное дело. К настоящему времени оно уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Турции подросток ранил 11 человек, пытаясь произвести традиционный свадебный выстрел.