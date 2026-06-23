На Кубани будут судить украинца, отправлявшего деньги командиру ВСУ для терактов

В Краснодарском крае передали в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже, финансировании терроризма и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщила прокуратура региона.

Заместитель прокурора Краснодарского края Игорь Бондар утвердил обвинительное заключение в отношении 62-летнего гражданина Украины, у которого есть вид на жительство в России.

По версии следствия, с 5 февраля по 10 июня 2024 года в Новороссийске мужчина пять раз перевел деньги командиру ВСУ на общую сумму более 186 тыс. рублей. Кроме того, 14 октября 2024 года он перевел более 279 тыс. рублей представителям украинской военно-технологической компании для терактов на территории России.

С 23 по 25 августа 2024 года мужчина собрал сведения о расположении объектов топливно-энергетического комплекса в Туапсе и передал их террористической организации для нанесения по ним огневого поражения.

Обвиняемому предъявили обвинения по статьям о финансировании терроризма, участии в деятельности террористической организации и шпионаже. Как отметили в прокуратуре, в общей сложности фигуранту грозит от восьми лет до пожизненного лишения свободы.

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