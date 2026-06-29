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Общество

В российском поселке за день нашли сразу три сумки с боеприпасами

Три сумки с боеприпасами обнаружили в Матвеевом Кургане Ростовской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Матвеевом Кургане в Ростовской области обнаружили сумку с боеприпасами. Об этом сообщил портал DonDay со ссылкой на собственный источник.

В полицию обратились обеспокоенные местные жители днем 29 июня. Они заметили подозрительный рюкзак на перекрестке улиц Комсомольской и Агрономической. По информации источника портала, всего в поселке обнаружили три таких сумки. По словам местных жителей, их оставил мужчина. Сам он скрылся в неизвестном направлении.

На место происшествия выехали экстренные службы. Для обследования содержимого подозрительных вещей будут привлечены специалисты-кинологи.

До этого в Калмыкии дети во время игры в прятки нашли снаряд времен Великой Отечественной войны и его привезли в местный культурный центр. Четверо ребят погрузили боеприпас в багажник велосипеда, но прохожие посоветовали им отвезти его в музей. Директор Яшкульского центра культуры и досуга осмотрела снаряд, заметила в нем отверстия спереди и сзади и сделала вывод, что он не взорвется. Боеприпас оставался в методическом кабинете до прибытия полиции. Правоохранители его изъяли.

Ранее жительница Петербурга получила посылку с боеприпасами из зоны СВО.

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