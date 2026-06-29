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Омский суд заключил под стражу подозреваемых в жестокой расправе над студентом

В Омске суд арестовал четырех подозреваемых в расправе над студентом
Shutterstock

В Омске суд заключил под стражу четырех подозреваемых в жестокой расправе над 20-летним студентом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу судов региона.

«Суд постановил арестовать четырех подозреваемых. Ходатайства в отношении еще двух обвиняемых на рассмотрении суда», — сказали там.

До этого Telegram-канал 112 писал о задержании семи подозреваемых по делу. Как выяснили журналисты, молодой человек 20 июня вышел из дома и не вернулся. Полиция начала поиски и спустя пять дней нашла омича на заброшенной территории. Студент не подавал признаков жизни, специалисты обнаружили следы применения к нему насилия.

В материале утверждается, что на жителя Омска напала группа из семи человек в возрасте от 22 до 24 лет. Канал также уточняет, что злоумышленники после расправы пытались спрятать тело студента.

Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ. В пресс-службе ведомства отметили, что причастными к преступлению оказались приятели юноши. Правоохранители продолжают расследование.

Ранее в Калининграде мужчина получил травму головы от рук знакомого и не выжил.

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