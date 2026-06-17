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Общество

В Калининграде мужчина получил травму головы от рук знакомого и не выжил

В Калининграде мужчина пришел в гости и расправился с хозяином

В Калининграде мужчина расправился со знакомым, пригласившем его к себе в гости. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, вечером 14 июня 31-летний житель Гурьевского района пришел в гости к 59-летнему приятелю, проживающему в квартире по улице Генерала Челнокова. Мужчины распивали спиртное и поссорились. Тогда гость нанес хозяину квартиры не менее 8 ударов кулаком в область головы.

В результате потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, утром 15 июня был доставлен в лечебное учреждение, однако врачи оказались бессильны.

Нападавшего задержали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. По делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, выполняются следственные действия.

Ранее житель Кемеровской области расправился с женщиной, чтобы скрыть изнасилование.

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