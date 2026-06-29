Россиянам рассказали, что делать, если заметили ребенка в закрытой машине на жаре

Юрист Чернышук: заметив ребенка в машине на жаре, можно разбить стекло

Директор коллегии юристов «Право на здоровье», врач-юрист Николай Чернышук в интервью «Радио 1» объяснил, как действовать, заметив ребенка в запертой машине на жаре.

В первую очередь он посоветовал зафиксировать происходящее на видео. Затем следует громко позвать владельца транспортного средства и попробовать включить сигнализацию, слегка толкнув машину. Однако, если видно, что ребенок без сознания, по словам эксперта, можно применить крайние меры — разбить стекло.

Вытащив ребенка из авто, необходимо вызвать полицию и скорую помощь.

«Вы достанете ребенка, вызовете полицию, и нерадивому родителю как минимум выпишут штраф. Если с ребенком действительно что-то происходило — возможна уголовная ответственность», — заключил Чернышук.

В конце июня в Кузбассе скончался ребенок, которого мать на несколько часов оставила в машине в жару.

Инцидент произошел в Таштаголе, 41-летняя женщина отправилась выбирать путевки на отдых и оставила семилетнего сына в запертом автомобиле. Несовершеннолетний находился в раскаленном салоне около трех часов. Вернувшись, мать вызвала скорую помощь, в больнице ребенок впал в кому. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Ранее женщина спасла ребенка, которого родители оставили в машине в +40 и пошли на пляж.