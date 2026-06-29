Женщина спасла ребенка, которого родители оставили в машине в +40 и пошли на пляж

В Марселе родители оставили сына в раскаленной на солнце машине и пошли на пляж

Во Франции прохожая спасла двухлетнего ребенка, который оказался заперт в автомобиле у пляжа, сообщает La Provence.

Инцидент произошел воскресенье, 28 июня, в Марселе. Женщина заметила малыша в салоне машины, стоящей под прямыми солнечными лучами, когда температура воздуха достигала 40°C. Она разбила стекло и вызвала спасателей, не дожидаясь ухудшения его состояния.

По данным местных СМИ, родители по очереди отходили с пляжа за вещами и каждый думал, что за ребенком присматривает другой. Когда они поняли, что малыш остался в машине один, то быстро вернулись.

Ребенка доставили в отделение неотложной помощи для осмотра, его состояние оценивается как нормальное. С родителями пообщалась полиция. Какое наказание им грозит, не уточняется.

Ранее врач напомнила об опасности нахождения в салоне припаркованного автомобиля в жару.