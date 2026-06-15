Женщина избила и с размаха пнула чужого ребенка на российской детской площадке

В Новосибирске на видео попало, как женщина избила и с размаха пнула чужого ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел 14 июня на улице Бородинав Кировском районе города. На видео попало, как женщина напала на ребенка прямо на детской площадке. На кадрах видно, как она бьет ребенка и с размаха пинает его ногой.

Отмечается, что родители ребенка ждали полицию пять часов, а затем им сообщили, что наряд не приедет. На следующий день они обратились в ПДН, больницу и отдел полиции, где у них приняли заявление, но не выдали направление на судмедэкспертизу. По словам родителей пострадавшего, им сообщили, что рассмотрение дела займет два месяца.

Ранее дело завели после того, как мужчина избил ребенка на детской площадке в Перми.