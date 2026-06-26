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Общество

Российские подростки похитили, избили и заперли в сарае 11-летнего мальчика

112: в Приморье подростки похитили, избили и заперли в сарае мальчика
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Приморье трое подростка похитили и заперли в сарае 11-летнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в поселке Заводской, расположенном в городе Артеме. Трое подростков затолкали ребенка в машину и увезли в сарай — причина их поступка не уточняется. Там они связали мальчика скотчем и избили, а затем бросили одного.

В какой-то момент ребенку удалось самостоятельно освободиться от пут и выбраться из ловушки. Он добрался до дома и рассказал о случившемся родителям.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых, ими оказались трое юношей в возрасте от 16 до 17 лет. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

До этого пьяная пара избила и похитила ребенка с пляжа в Воронежской области. Злоумышленники затолкали мальчика в машину и увезли на съемную квартиру.

Ранее в Тюмени неизвестные похитили трехлетнего ребенка у отца.

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