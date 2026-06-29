Опрос: россияне стали чаще платить за домашний интернет и мобильную связь

В 2026 году россияне стали чаще оплачивать услуги мобильной связи и домашнего интернета. Средний чек за сотовую связь при этом снизился, а расходы на интернет, наоборот, выросли. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками банка «Русский Стандарт».

Выяснилось, что количество платежей за мобильную связь с начала года выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но средний чек одной операции снизился с 628 до 568 рублей.

Аналогичный рост на 18% зафиксирован и в сегменте оплаты услуг интернет-провайдеров. При этом средний чек за домашний интернет, напротив, увеличился — с 805 до 825 рублей, что может говорить как о повышении тарифов, так и о переходе пользователей на более скоростные пакеты.

В банке отметили, что услуги мобильной связи и домашнего интернета остаются одними из самых востребованных категорий регулярных расходов россиян.

До этого сообщалось, что оператор связи Yota совместно со Сбером запустил новый формат автоплатежа, который автоматически рассчитывает сумму пополнения счета с учетом предстоящих расходов абонента на услуги связи.

Сервис анализирует состояние баланса пользователя и регулярные списания, запланированные на ближайшие 30 дней. При расчете учитываются абонентская плата по тарифу, подключенные подписки, дополнительные пакеты интернета и другие ежемесячные услуги.

Ранее стало известно, что жители российских мегаполисов стали чаще ускорять мобильный интернет.