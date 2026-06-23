Жители российских мегаполисов стали чаще ускорять мобильный интернет

Мужчины в 2,5 раза чаще пользуются функцией ускорения интернета, чем женщины, следует из результатов исследования «МегаФона».

Аналитики компании выяснили, что чаще всего дополнительную скорость подключают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской и Свердловской областей, а также Краснодарского края. Самыми активными пользователями стали люди от 35 до 44 лет.

Также в первую десятку ценителей быстрого интернета вошли жители Ростовской области, Башкирии, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края и Чеченской республики.

«Быстрая загрузка контента и молниеносный отклик приложений давно уже стали базовыми запросами абонентов. Цифровые привычки клиентов меняются на фоне быстрого развития технологий, поэтому мы развиваем сервисы, которые могут улучшить пользовательский опыт и позволят ощутить на себе эффект нового поколения связи», — подчеркнул коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.