Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Жители российских мегаполисов стали чаще ускорять мобильный интернет

«МегаФон»: мужчины в 2,5 раза чаще женщин ускоряют мобильный интернет
Harbucks/Shutterstock/FOTODOM

Мужчины в 2,5 раза чаще пользуются функцией ускорения интернета, чем женщины, следует из результатов исследования «МегаФона».

Аналитики компании выяснили, что чаще всего дополнительную скорость подключают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской и Свердловской областей, а также Краснодарского края. Самыми активными пользователями стали люди от 35 до 44 лет.

Также в первую десятку ценителей быстрого интернета вошли жители Ростовской области, Башкирии, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края и Чеченской республики.

«Быстрая загрузка контента и молниеносный отклик приложений давно уже стали базовыми запросами абонентов. Цифровые привычки клиентов меняются на фоне быстрого развития технологий, поэтому мы развиваем сервисы, которые могут улучшить пользовательский опыт и позволят ощутить на себе эффект нового поколения связи», — подчеркнул коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!